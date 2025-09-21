Намерение Британии признать Палестину объяснили

Власти Великобритании захотели вернуть утраченное влияние на Ближнем Востоке через признание Палестинского государства.

Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с РИА Новости.

«Я не думаю, что это они делают ради палестинцев и ради того, чтобы было палестинцам лучше, а, пользуясь ситуацией, пытаются взять их под контроль», — подчеркнул специалист.

Ранее правительства Канады, Австралии и Великобритании официально признали государственность Палестины. На этот шаг думает пойти и президент Франции Эммануэль Макрон.

Израиль отверг заявления стран и других западных государств о признании Палестинского государства.