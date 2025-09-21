ХАМАС высказалось о признании Палестины

Палестинское движение ХАМАС прокомментировало признание Палестины со стороны Австралии, Великобритании и Канады, высоко оценив этот шаг. Однако представители движения подчеркнули, что он должен сопровождаться и практическими мерами, пишет ТАСС.

«Признание независимости Палестины — это важный шаг, однако за ним должны последовать практические меры», — заявили радикалы. Они подчеркнули, что действия должны быть направлены на прекращение войны в секторе Газа. Кроме того, представители движения призвали «помешать аннексии Западного берега реки Иордан».

Ранее правительства Канады, Австралии и Великобритании официально признали государственность Палестины. На этот шаг думает пойти и президент Франции Эммануэль Макрон.