Ле Пен назвала ошибкой намерение Франции признать государственность Палестины

Лидер парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает ошибкой намерение Парижа признать государственность Палестины. Об этом она заявила в эфире телеканала BFMTV.

"Признание Палестины сегодня - это крайне серьезная ошибка, прежде всего по отношению к государствам, которые сегодня борются против исламистского терроризма".

По ее мнению, это решение недопустимо, поскольку Палестина сегодня находится под управлением движения ХАМАС.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что проведет 22 сентября в ООН конференцию по вопросу признания Палестины вне зависимости от боевых действий в Газе и других шагов израильских властей. 24 июля он заявил, что Франция намерена признать Государство Палестина на сессии ГА ООН. Как уточнили в Елисейском дворце, в ходе предстоящего мероприятия примеру республики последуют еще девять стран.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.