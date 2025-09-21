Трамп раскрыл, о чем будет говорить на ГА ООН

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что в рамках своего предстоящего выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке 23 сентября намерен говорить о «хорошем и плохом», в том числе, о мирных сделках. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Американский лидер выразил уверенность в том, что именно ГА ООН станет главным событием следующей недели.

«Я буду выступать с речью и говорить о хорошем и о плохом. У нас было семь войн, которые мы урегулировали. Я урегулировал семь. У меня осталось еще одна или две», — заметил Трамп.

Президент США уточнил, что имеет в виду конфликт на Украине и боевые действия в секторе Газа.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что американские избиратели проголосовали за Трампа в 2024 году с тем, чтобы он «руководил государством, а не строил из себя императора мира».

Бразильский лидер отметил, что хозяин Белого дома за несколько месяцев разрушил отношения между странами, которые выстраивались в течение 200 лет.