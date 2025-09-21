Израиль отверг признание Палестины со стороны Великобритании

Израиль категорически отвергает односторонние заявления ряда стран о признании палестинской государственности, пишет ТАСС со ссылкой на израильский МИД.

Премьер-министры Великобритании, Канады, Австралии Кир Стармер, Марк Карни и Энтони Альбанезе в воскресенье, 21 сентября объявили, что признают независимость и суверенитет Палестины.

«Израиль категорически отвергает одностороннее заявление о признании палестинского государства, сделанное Великобританией и некоторыми другими странами. Эти заявления не способствует миру, а, напротив, еще больше дестабилизирует регион и подрывают шансы на достижение мирного решения в будущем», — отметили в ведомстве.

Дипломаты подчеркнули, что Израиль не примет «никаких оторванных от реальности и вымышленных текстов», которые направлены на то, чтобы заставить его признать «несостоятельные границы» палестинского государства.

В МИД констатировали, что странам, подписавшим декларации, следует сосредоточиться на оказании давления на ХАМАС с целью освобождения заложников и немедленного разоружения боевиков движения в том случае, если они действительно желают стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.