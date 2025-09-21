Пентагон выступил с требованием к журналистам

Министерство обороны США потребовало, чтобы журналисты использовали только предварительно одобренную информацию о вооружённых силах страны. Представители прессы должны подписать 10-страничное согласие, иначе лишатся права посещать мероприятия Пентагона. Данные меры уже подверглись жесткой критике, сообщает Bloomberg.

© Unsplash

Новое правило — часть обновлённого процесса аккредитации журналистов, представленного на этой неделе. Отныне работники СМИ должны будут подписать 10-страничную форму, чтобы получить пропуск для работы в Пентагоне.

Любой, кто поставит подпись, соглашается с тем, что информация «должна быть одобрена для публикации соответствующим уполномоченным лицом, прежде чем она будет обнародована, даже если она не является секретной».

Пентагон заявляет, что подобное ограничение необходимо для защиты секретной информации о национальной безопасности, а также любой «контролируемой несекретной информации».

Газета The New York Times опубликовала заявление, в котором говорится, что такие ограничения «полностью противоречат конституционной защите свободной прессы в демократическом обществе».

Возмущены даже отдельные консерваторы. Представитель Республиканской партии Дон Бэкон из Небраски написал в X, что новая политика в отношении прессы «настолько глупа», что ему трудно в это поверить.

Он заявил, что «мы не хотим, чтобы в США появилась кучка газет «Правда», рекламирующая официальную позицию правительства».

Конфликт президента Дональда Трампа со СМИ обострился на этой неделе, когда телеканал ABC, принадлежащий Walt Disney Co., отстранил ведущего вечернего шоу Джимми Киммела от эфира за его комментарии об убитом консервативном активисте Чарли Кирке.

Bloomberg пишет, что это произошло «после кампании давления, в том числе угроз со стороны председателя Федеральной комиссии по связи Брендана Кара».