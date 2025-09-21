Трамп прибыл в Аризону, где пройдёт прощание с Кирком
Президент США Дональд Трамп прибыл в Аризону, где пройдёт церемония прощания с убитым активистом Чарли Кирком.
Об этом сообщает CNN.
«Президент Дональд Трамп прибыл в Аризону перед своим выступлением на панихиде по Чарли Кирку», — говорится в публикации.
Самолёт президента приземлился на авиабазе Люк недалеко от стадиона, где проходит мероприятие.
Ранее американский предприниматель Илон Маск опубликовал видео со стадиона, где пройдёт церемония прощания с Кирком.
Мероприятие могут посетить до 200 тыс. человек.