В Венгрии пожаловались на Украину и власти ЕС
Украина и власти Европейского союза (ЕС) хотят втянуть Венгрию в конфликт с Россией.
С таким заявлением в интервью радио Ultrahang выступил глава венгерского МИД Петер Сийярто, запись подкаста доступна на YouTube.
«Мы живем по соседству с войной, по соседству с такой войной, в которую нас пытается втянуть с востока Украина и втолкнуть с запада Брюссель», — сказал министр.
По словам дипломата, Киев и европейские власти ежедневно предпринимают попытки втянуть Венгрию в конфликт.
«И каждый день надо предпринимать усилия, чтобы не втянули и не втолкнули», — добавил он.
Ранее венгерский министр по делам ЕС Янош Бок заявил, что ежегодное обращение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен стало настоящей военной речью.