Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире радио Ultrahang заявил о ежедневных попытках Киева и Брюсселя втянуть страну в войну.

По словам Сийярто, Венгрия живет по соседству с войной, в которую каждый день страну пытаются втянуть то Киев (с востока), то Брюссель (с запада). Политик отметил, что каждый день необходимо предпринимать усилия, чтобы этому давлению противостоять, что и является задачей венгерской внешней политики.

Отдельно Сийярто отметил, что Будапешт остается проблемой для европейской военной стратегии, и в связи с этим регулярно подвергается провокациям и угрозам. По словам политика, на Западе не заинтересованы в завершении конфликта, а лишь в его эскалации. Это связано с тем, что в случае завершение конфликта на Украине западным политикам придется нести ответственность за многолетнюю провальную тактику.