Спецпредставитель Трампа раскрыл планы США насчет Украины
Американский лидер Дональд Трамп хочет добиться мирного соглашения по Украине уже сейчас, а не просто режима прекращения огня.
С таким заявлением в интервью The Telegraph выступил спецпредставитель президента США Кит Келлог.
«Россия понимает: если стрельба прекратится, возобновить ее будет тяжело. Поэтому я сторонник сначала перемирия. Президент Трамп хочет мира сразу, но это сложно», — отметил чиновник.
В Кремле раскрыли, что Путин ценит в отношениях с Трампом больше всего
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин поддерживает конструктивные отношения с Трампом.