Спецпредставитель Трампа раскрыл планы США насчет Украины

Американский лидер Дональд Трамп хочет добиться мирного соглашения по Украине уже сейчас, а не просто режима прекращения огня.

С таким заявлением в интервью The Telegraph выступил спецпредставитель президента США Кит Келлог.

«Россия понимает: если стрельба прекратится, возобновить ее будет тяжело. Поэтому я сторонник сначала перемирия. Президент Трамп хочет мира сразу, но это сложно», — отметил чиновник.

