Главный аэропорт Польши на две ночи прекратит работу

Варшавский аэропорт им. Фредерика Шопена на следующих выходных не будет принимать и отправлять рейсы ночью, сообщает ТАСС.

В диспетчерской службе крупнейшей авиагавани Польши рассказали, что аэропорт будет закрыт 27 сентября с 19:00 до 05:00 воскресенья (с 22:00 до 8:00 28 сентября мск), а 28 сентября — с 21:30 до 3:30 понедельника (с 00:30 до 06:30 29 сентября мск). Причину приостановки работы в воздушной гавани не назвали. Об изменениях в графике других польских аэропортов неизвестно.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел ко временному закрытию некоторых аэропортов, в том числе варшавского. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации. Местные СМИ публиковали кадры российских беспилотников, якобы найденных на территории республики. Эксперты считают, что это «дроны-обманки» «Гербера», применяемые для «перегрузки» систем ПВО.

Минобороны России отметило, что 10 сентября объекты для поражения в Польше не планировались, а «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».