В МИД Палестины сделали резкое заявление об Израиле
Признание государства Палестина рядом западных стран подтверждает отсутствие суверенитета Израиля над оккупированными им палестинскими территориями, рассказал журналистам заместитель министра иностранных дел Палестины Омар Авадалла. Об этом пишет РИА Новости.
В воскресенье, 21 сентября, власти Австралии, Великобритании и Канады объявили о признании государства Палестина. Кроме того, 10 стран заявили о готовности признать Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
Этот шаг западных стран показывает, что существует практический способ реализации решения о двух государствах — признание Палестинского государства, отметил замминистра.
Три страны официально признали Палестину суверенным государством
Австралия, Соединенное Королевство и Канада дают понять, что желают, чтобы государство Палестина стало неотъемлемой частью ближневосточного региона, уточнил Омар Авадалла.
«Эти признания без всяких сомнений подтверждают отсутствие суверенитета Израиля над оккупированными палестинскими территориями и то, что все страны, ранее признавшие Израиль, признают его в границах 1967 года за пределами оккупированных палестинских территорий», — разъяснил дипломат.
По его мнению, решение трех стран идет вразрез с израильской колониальной политикой, в рамках которой Израиль захватывает земли силой или навязывает им свой суверенитет.