В Берлинской библиотеке подожгли книги из-за «неправильной» истории

В Берлине 35-летний мужчина облил зажигательной смесью несколько книг в публичной библиотеке и поджег их. Об этом сообщает в воскресенье немецкая полиция.

Инцидент произошел в субботу около 12:10 по местному времени в библиотеке Французского культурного центра на бульваре Курфюрстендамм.

В здании присутствовали люди, они смогли быстро потушить пламя с помощью огнетушителя, прежде чем был нанесен серьезный ущерб. В результате инцидента никто не пострадал.

Полицейские патрули оперативно прибыли на место. Подозреваемый не стал сбегать, и был задержан. Он не сопротивлялся. По его словам, он был не согласен с тем, что некоторые исторические события в книгах, по его мнению, трактовались «неправильно» (falsch).

Полиция доставила мужчину в изолятор временного содержания, где он был опознан. Уголовная полиция начала расследование «попытки поджога при отягчающих обстоятельствах».