Орбан выступил с неожиданным заявлением о Западе

Запад не следует в дальнейшем воспринимать, как образец для подражания, существует «путь получше», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет ТАСС.

Премьер заметил, что европейцам нужна интеллектуальная, политическая и личная смелость, чтобы открыто признать — Запад более не является образцом для подражания.

По его мнению, ЕС в целом балансирует на грани катастрофы: «всюду долг, миграция, насилие и провальная политика».

Глава правительства подчеркнул, что Будапешт по-прежнему отстаивает свои принципы, основные среди них — поддержка семьи и жесткая миграционная политика.

Ранее Орбан сообщил, что Брюссель является «последней цитаделью либералов». Он добавил, что этот город напоминает ему Мордор из произведения Джона Толкина «Властелин колец».

Премьер отметил также, что Азия усиливается, а Запад относительно самого себя слабеет.