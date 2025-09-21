В Лондоне Оксфорд-стрит сделали пешеходной

В Великобритании закрыли для проезда транспортных средств на один день Оксфорд-стрит, главную торговую улицу Лондона.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Городские власти Лондона на один день закрыли для машин Оксфорд-стрит, главную торговую улицу города, в рамках плана по ее преобразованию пешеходную зону», – сообщает агентство.

21 сентября с 12:00 до 20:00 (14:00 – 22:00 МСК) участок улицы между Орчард-стрит и перекрестком Оксфорд-стрит с Риджент-стрит закрыт для движения. Как сообщается, для автобусов организован временный альтернативный маршрут, тогда как такси, велосипеды и самокаты на этом участке запрещены.

Вдоль освобожденной от транспорта части улицы установили сцены, художественные инсталляции и выставку, посвященную истории Оксфорд-стрит. На этой территории также расположились магазины Schuh, Topshop, универмаг John Lewis, The Body Shop и известный музыкальный ритейлер HMV. В этих магазинах проходят различного рода интерактивные мероприятия, сообщает агентство.

По информации СМИ, специально для детей на этих площадках проходят: литературный фестиваль, поэтический кружок, мастер-класс по аквагриму, а также различные игры и конкурсы. Кроме того, власти города открыли многочисленные закусочные с блюдами разных кухонь мира и кафе под открытым небом.

Оксфорд-стрит находится в престижном районе Уэст-Энд в Лондоне, где сосредоточено множество мировых брендов, ресторанов, гостиниц и театров. В частности, в 1971 году здесь открыл свой первый магазин британский предприниматель Ричард Брэнсон.