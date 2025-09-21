Три страны официально признали Палестину суверенным государством

Британский премьер Кир Стармер, глава Канады Марк Карни и премьер Австралии Энтони Альбанезе в воскресенье, 21 сентября объявили, что признают независимость и суверенитет Палестины. Об этом сообщает канал ABC.

Политики заявили, что сегодняшний акт признания «отражает давнюю приверженность решению о создании двух государств». Он должен привести «израильский и палестинский народы к прочному миру».

Главой Палестинского государства признается Махмуд Аббас.

Открытие посольств и установление активных дипломатических отношений произойдут после того как Палестинская администрация выполнит обязательства по реформам. Они включают в себя признание права Израиля на существование, демократические выборы и реформы в сфере финансов, управления и образования.

Некоторые страны, признавшие Палестину, также настаивают на том, что ХАМАС не должен играть никакой роли в новом государстве.

Несколько западных лидеров планировали встретиться с Аббасом в Нью-Йорке на этой неделе, но правительство США отказало палестинцу в визе.

Теперь признавшим Палестину политикам предстоит встретиться с американским президентом Дональдом Трампом на полях Генассамблеи. При этом ранее в СМИ звучали предупреждения о том, что признание Палестины может привести к «карательным мерам» со стороны Трампа.