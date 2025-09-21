Британия, Канада и Австралия официально признали государственность Палестины

Власти Британии, Канады и Австралии официально объявили о признании Палестины. Об этом лидеры трех государств сообщили на своих страницах в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

"Канада признает Государство Палестина и предлагает свое партнерство в построении надежды на мирное будущее как для Палестины, так и для Израиля", - говорится в заявлении премьера Канады Марка Карни. Канадский премьер отметил, что власти страны приняли подобное решение с оглядкой на действия израильских властей, в результате которых в секторе Газа погибли десятки тысяч мирных граждан. При этом Карни подчеркнул, что Оттава признает Палестину исключительно под руководством Палестинской национальной администрации (ПНА) и выступает против деятельности группировки ХАМАС.

Вслед за Канадой о признании сообщил премьер Австралии Энтони Албанезе. "Австралийский Союз официально признает независимое и суверенное Государство Палестина", - говорится в его заявлении. Этот шаг, по словам австралийского премьера, нацелен на возобновление усилий по решению конфликта на основе двух государств, включая прекращение огня в Газе и освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС.

Наконец, о признании Палестины объявил и премьер Британии Кир Стармер. "Сегодня, чтобы восстановить надежду на мир для палестинцев и израильтян, Соединенное Королевство официально признает Государство Палестина", - написал он. Стармер уточнил, что действия Лондона не стоит рассматривать как поощрение палестинского радикального движения ХАМАС. По его словам, Британия намерена впредь расширить санкционное давление в отношении группировки и ее представителей. "Мы уже внесли ХАМАС в список запрещенных организаций и ввели санкции против него. Мы пойдем дальше. Я работаю над введением санкций в отношении других членов ХАМАС в предстоящие недели", - подытожил премьер.

Всего Палестину признали 150 из 193 членов ООН. В ближайшее время, по сообщениям европейских политиков и ряда крупных СМИ, к странам, признавшим Палестину, могут присоединиться Андорра, Бельгия, Люксембург, Португалия и Франция, а также ряд других стран.