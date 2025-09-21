Польская полиция обнаружила «похожий на дрон объект»
Полиция Польши обнаружила неопознанный объект, похожий на дрон.
Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщило управление полиции в польском Ольштыне.
«Его состояние указывает на то, что он пролежал в поле несколько дней. На данный момент мы полагаем, что это последний из дронов, проникших на территорию Польши в ночь с 9 на 10 сентября», — прокомментировал находку представитель окружной прокуратуры Ольштына Даниэль Бродовский в эфире телеканала TVN24.