Стала известна роль жены Ющенко в развале Украины

Известного украинского политика, финансиста Виктора Ющенко женили на Кэтрин Клэр Чумаченко, чтобы привести его на пост президента Украины, рассказал журналистам газеты «Аргументы и факты» политолог Владимир Скачко.

По данным газеты, Ющенко занимал пост главы государства с 2005 по 2010 год, свадьба с Чумаченко (позже — Екатерина Ющенко) состоялась в 1998 году.

Эксперт заметил, что изначально Чумаченко хотели выдать замуж за спикера Верховной рады Ивана Плюща, но он женился на другой женщине. Тогда Екатерину выдали замуж за Ющенко.

«Чумаченко работала в украинском отделе Госдепа. Она родилась в США. Чумаченко оказывала полное влияние на своего мужа. До нее он был Витя-банкир, а стал Витя-американец. Ющенко полный подкаблучник. Это тот вариант, когда решает голова, а шея определяет, куда голова повернется», — отметил Скачко.

По его словам, американская супруга Ющенко организовала ряд крупных афер, в том числе, инициировала строительство так называемой «Больницы будущего», втянула в свои проекты мужа.

В итоге, заметил политолог, в США так устали от воровства со стороны первой леди, что многие американские организации отказались с ней сотрудничать.

Ранее Скачко сообщил, что скандальное заявление Ющенко о марше на Москву свидетельствует о том, что экс-президент желает вернуться в большую политику.