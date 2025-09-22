Названа связанная с Палестиной просьба Рубио к американским дипломатам

Госсекретарь США Марко Рубио поручил американским дипломатам по всему миру убеждать страны не признавать Палестину.

Об этом пишет Axios со ссылкой на американских чиновников и европейских дипломатов.

«Сам [президент США Дональд Трамп] не стал открыто выступать против волны признаний [Палестины со стороны других государств], оставив эту борьбу госсекретарю Марко Рубио», — говорится в материале.

По данным источников издания, просьба Рубио практически не принесла никаких результатов.

Во время первого президентского срока Дональд Трамп поддерживал решение палестино-израильского конфликта на основе создания двух государств, однако он изменил свое отношение к урегулированию этого вопроса после вторжения ХАМАС в Израиль 7 октября 2023 года.

В материале говорится, что нынешняя администрация США заняла «пожалуй, самую антипалестинскую позицию в истории США».

21 сентября Великобритания официально признала Палестину. Аналогичное решение приняли Канада, Австралия и Португалия. Ряд других государств после этого сообщили о планах признать Палестину.