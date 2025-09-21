Глава Евродипломатии Кая Каллас использует конфликт на Украине в личных целях, чтобы укрепить власть внутри ЕС. Такое мнение выразил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко в беседе с «Лентой.ру».

По словам Ткаченко, внутри ЕС растет напряженность в отдельных странах, связанная с вопросом дальнейшего участия объединения в конфликте на Украине. И фигура Каллас, как указал политолог, стала одним из предметов этих противоречий.

«По мере продолжения конфликта европейские государства стали очевидно терять интерес к Украине. Но Еврокомиссия решила иначе, что это хороший повод для того, чтобы сохранить и расширить свои полномочия», — сказал Ткаченко.

Каллас заявила, что Путин испытывает терпение Запада

До этого в Службе внешней разведки (СВР) России сообщили, что в Брюсселе начали признавать, что ошиблись с назначением Каллас на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Как стало известно СВР, в кулуарах Еврокомиссии с раздражением фиксируют абсолютную некомпетентность Каллас. ЕК очевидно, что она «не в состоянии учитывать нюансы позиций стран и может строить только упрощенные схемы, которые зачастую лишены всякого смысла». Также Каллас обвиняют в чрезмерной активности и склонности к спонтанным и несогласованным инициативам.

Ранее Каллас объяснила, почему проводит «четкую линию против России».