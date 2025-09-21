В Белоруссии высказались о потенциальной войне с Польшей

Военные Польши настроены иначе, чем политики. Агрессивные заявления в адрес России и Белоруссии звучат только от политических кругов Польши. Об этом министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил в эфире ВГТРК.

Министр дал интервью накануне учений «Запад-2025». Он отметил, что «курс у военных поляков несколько отличается от слов политического руководства».

По словам Хренина, Москва и Минск заинтересованы в снижении военного напряжения с соседними странами, поэтому все активные фазы учений были перенесены вглубь Белоруссии.

«Польша — все-таки наши соседи. Как говорит наш президент, соседей не выбирают. Воевать мы не хотим с ними», — сказал Хренин.

В пятницу глава таможни Белоруссии заявил, что надеется на открытие границы с Польшей в течение недели.