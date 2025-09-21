В Германии предложили сбивать российские истребители после обвинений Эстонии

Сбивать российские истребители над территорией НАТО призвал депутат бундестага Юрген Хардт, сообщает RND.

Хардт является представителем фракции ХДС/ХСС в бундестаге, он курирует вопросы международной политики. В последнем выступлении депутат прокомментировал недавнее заявление властей Эстонии о российских самолетах.

«Эффект будет иметь только четкий сигнал для России о том, что любое нарушение границ будет встречено военными средствами, вплоть до поражения российских истребителей над территорией НАТО», — заявил Хардт.

Генерал Попов напомнил НАТО об извинениях после угроз сбивать истребители России

На этой неделе в Эстонии заявили, что российские МиГ-31 якобы нарушили воздушное пространство республики. В НАТО и ЕС выступили с осуждением России.

В Минобороны РФ опровергли факт нарушения. Там заявили, что три истребителя выполняли плановый перелет из Карелии в Калининградскую область и не пересекали границы Эстонии.