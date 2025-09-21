Фон дер Ляйен заявила, что не откажется от должности ради кресла президента ФРГ
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не намерена отказываться от занимаемой ей должности ради поста президента Германии. Об этом она заявила в интервью бельгийской газете Le Soir.
«Я полностью посвящаю себя своим обязанностям президента Еврокомиссии и не имею намерения выполнять другие обязанности», — подчеркнула она.
Европейские левые силы грозятся вынести фон дер Ляйен вотум недоверия. Их не устраивает политика ЕК в ситуации с сектором Газа и торговая политика из-за провальных сделок с США. Сейчас «Левые» собирают подписи. К ним могут примкнуть «Зеленые» и «Правые», но точный расклад сейчас неизвестен. Летом фон дер Ляйен и всю ЕК уже пытались сместить, но тогда европейские депутаты проголосовали против этого.
Европейцы уже пытались вынести вотум недоверия фон дер Ляйен летом из-за позиции ЕС по сектору Газа и торговой политики союза. Тогда они не преуспели: в июле 360 депутатов проголосовали против резолюции, 175 ее поддержали, а 18 воздержались. Для вынесения вотума нужна была поддержка не менее 361 депутата — 2/3 присутствующих.
Кроме того, немецкое издание Der Spiegel писало, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц якобы рассматривает фон дер Ляйен в качестве кандидата на пост президента Германии на выборах 2027 года.