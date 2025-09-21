Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не намерена отказываться от занимаемой ей должности ради поста президента Германии. Об этом она заявила в интервью бельгийской газете Le Soir.

«Я полностью посвящаю себя своим обязанностям президента Еврокомиссии и не имею намерения выполнять другие обязанности», — подчеркнула она.

Фон дер Ляйен ответила на вопрос о третьей мировой войне

Европейские левые силы грозятся вынести фон дер Ляйен вотум недоверия. Их не устраивает политика ЕК в ситуации с сектором Газа и торговая политика из-за провальных сделок с США. Сейчас «Левые» собирают подписи. К ним могут примкнуть «Зеленые» и «Правые», но точный расклад сейчас неизвестен. Летом фон дер Ляйен и всю ЕК уже пытались сместить, но тогда европейские депутаты проголосовали против этого.

Европейцы уже пытались вынести вотум недоверия фон дер Ляйен летом из-за позиции ЕС по сектору Газа и торговой политики союза. Тогда они не преуспели: в июле 360 депутатов проголосовали против резолюции, 175 ее поддержали, а 18 воздержались. Для вынесения вотума нужна была поддержка не менее 361 депутата — 2/3 присутствующих.

Кроме того, немецкое издание Der Spiegel писало, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц якобы рассматривает фон дер Ляйен в качестве кандидата на пост президента Германии на выборах 2027 года.