Эрдоган ответил на обвинения в «торге» с сыном Трампа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не обсуждал с сыном Дональда Трампа покупку 300 самолетов Boeing в обмен на лояльность Анкары Израилю. По словам Эрдогана, обвинения в «торге» вокруг сектора Газа беспочвенны, передает РИА Новости.

В воскресенье Эрдоган ответил на вопросы журналистов перед вылетом в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

Он опроверг заявления главы оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Турции Озгюра Озеля. Последний заявил, что сын Трампа приезжал в Стамбул, и Эрдоган скрытно обсуждал с ним торговые сделки, «бросив» Палестину в обмен на покупку 300 самолетов Boeing.

Эрдоган выступил с обвинением в адрес оппозиции

Эрдоган сказал, что Озеля не было на той встрече, и он «постоянно выдумывает что-то».

«Мы не спрашиваем мнения Озеля, когда покупаем самолеты или что-то в этом роде. Он в этом ничего не понимает. В целом, если мы осуществляем сделки с США, мы обращаемся к Трампу, а не к его сыну», — заявил Эрдоган.

Он отметил, что необходимо увеличить количество стран, признавших палестинское государство.

Эрдоган планирует встретиться с Трампом 25 сентября и обсудить региональные проблемы, торговлю и инвестиции. Американский лидер ранее говорил, что обсуждает с Эрдоганом несколько сделок, включая крупную закупку самолётов Boeing, F-16 и F-35.