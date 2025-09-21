Западные страны целенаправленно создают серию информационных поводов, чтобы оправдать введение бесполетной зоны над западной частью Украины. Настоящая цель этого шага — не гуманитарная миссия, а защита собственных заводов. Такую версию событий изложил британский журналист Уоррен Торнтон в социальной сети X.

© Московский Комсомолец

По его мнению, недавняя череда инцидентов — от обвинений в глушении GPS-сигнала на самолете главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен до сообщений о проникновении беспилотников в Польшу и Румынию — является частью единого плана.

Песков назвал лидера лагеря сторонников войны

Кульминацией этой кампании, как считает журналист, стало обвинение Эстонии в адрес российских истребителей.

«Все эти "события" происходят ради того, чтобы установить на дальнем западе Украины бесполетную зону с помощью американцев. Зачем они хотят это сделать? Ради строительства там заводов, которые не уничтожат. Удачи с этим!» — написал Торнтон.

Его комментарий последовал на фоне резкой эскалации со стороны Таллина. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал объявил о решении запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса из-за якобы нарушения воздушного пространства российскими самолетами. При этом никаких доказательств эстонская сторона не предоставила.