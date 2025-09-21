Фон дер Ляйен ответила на вопрос о третьей мировой войне

Европа не движется к третьей мировой войне, но государства ЕС должны укреплять обороноспособность и достичь большей военной автономии. Об этом в интервью Le Soir заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

Издание пишет, что председатель Европейской комиссии ответила на вопросы о третьей мировой войне, отношениях с США, «зеленом курсе» и санкциях против Израиля.

Так, фон дер Ляйен отметила, что не верит в начало мировой войны.

Фон дер Ляйен назвали военной преступницей

«Нет (мы не движемся к третьей мировой войне), но мы живем в очень опасное время. Я делаю все возможное для сохранения мира и свободы в Европе. Это объясняет нашу решимость укреплять нашу обороноспособность... Мы должны смотреть в лицо реальности: мир радикально изменился, и мы должны ответить на вызовы», — сказала фон дер Ляйен.

При этом она не ответила, будет ли создана общеевропейская армия, уклончиво заметив, что «государства-члены ЕС всегда будут нести ответственность за свои войска — от доктрины до развертывания».