Трамп перепутал  Азербайджан с Камбоджей

Президент США Дональд Трамп выступил на пресс-конференции в поместье Маунт-Вернон. Часть речи он посвятил конфликтам, урегулированным с его помощью. При этом 79-летний лидер перепутал страны, и заявил, что Армения воевала с Камбоджей, передает C-Span.

Трамп перечислил остановленные им войны в разных регионах мира. В частности он рассказал, что пригласил в Белый дом лидеров двух стран, находившихся в конфликте, очевидно, подразумевая президента Азербайджана и премьера Армении.

По словам Трампа, один «сидел тут, другой там». Постепенно, через час, лидеры «начали сближаться». А «в конце этого часа мы уже обнимались и держались за руки».

«Это было невероятно, и мы уладили ту войну. Войну, которую, как говорили, уладить невозможно. Камбоджа и Армения — ужасная война! Вы только вдумайтесь. Итак, Камбоджа и Армения…» — сказал Трамп.

Это не первая подобная ошибка американского президента. Ранее Трамп заявил, что ему удалось урегулировать конфликт «Азербайджана и Албании».

В субботу Трамп выступил на ужине в честь основателей Американского института Cornerstone. Это консервативный аналитический центр, основанный в 2021 году бывшим кандидатом в президенты Беном Карсоном.

На вечере Трамп чествовал таких союзников, как покойный Чарли Кирк и Бен Карсон, одновременно обрушиваясь с язвительными нападками на бывшего президента Джо Байдена.