Громкое разоблачение: ученые скрывали правду о коронавирусе

Медики в Германии скрывали научные данные о коронавирусе из политических соображений, пишет обозреватель Михаэль Майер в статье для Berliner Zeitung.

По его словам, информация о бесполезности масок и вакцин сознательно утаивалась, что причинило вред гражданам. Он добавил, что речи о свободе науки не идет и идти не может: она всецело подчинена политической повестке.

В частности, пояснил автор статьи, политики могут игнорировать выводы Института Роберта Коха, на протяжении многих лет считавшего эталонным научным заведением.

Обозреватель заметил, что шесть месяцев назад известные в научном сообществе ученые направили президенту института Ларсу Шааде письмо, в котором попросили ответить на ряд неприятных вопросов, связанных с пандемией COVID-19. В частности о том, что превалировало: интересы науки или требования политиков.

Эксперты рассказали о последствиях COVID-19, которые уже не уйдут

Шааде ответил, что институт как федеральное ведомство и научно-исследовательская структура при министерстве здравоохранения выполняет не только исследовательские функции, но и «руководящие и нормативные задачи».

Глава организации заметил, что отраслевой надзор Минздрава служит не только формальному правовому контролю, но и демократической легитимации властных и нормативных действий института.

Таким образом, констатировал Шааде, научные результаты носят лишь вспомогательный характер по отношению к политике: «Если из научных результатов вытекают руководящие или нормативные действия института, то они, как указано, подлежат отраслевому надзору».

Обозреватель напомнил, что в контексте пандемии и Минздрав, и суды неоднократно ссылались на публикации Института Роберта Коха как на «научное суждение».

Вместе с тем, разъяснил Майер, ответ Шааде явственно показал, что материалы института «не обязательно отражают неискажённое состояние научного знания», а заведение не может рассматриваться как «золотой стандарт» из-за своей подчинённости политическим указаниям.