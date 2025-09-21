Миссия США при НАТО резко выступила против России

Миссия США при НАТО распространила в социальной сети Х заявление, в котором обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Эстонии. Поводом послужил "инцидент" с МиГ-31, хотя Минобороны РФ ранее дало обстоятельный ответ, отметив, что маршрут самолетов пролегал над нейтральными водами.

"Мы решительно осуждаем нарушение Россией воздушного пространства Эстонии", - говорится в заявлении американской миссии.

Также в опубликованном документе отмечается, что США стоят на стороне эстонских союзников и намерены защищать всю территорию альянса.

Ранее Эстония заявила, что якобы российские самолеты нарушили воздушное пространство страны, после этого последовал запрос консультации с НАТО в соответствии с 4 статьей устава.

При этом Министерство обороны России подчеркивало, что три истребителя МиГ-31 осуществляли плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область в нейтральных водах Балтийского моря и не нарушали воздущшное пространство Эстонии.