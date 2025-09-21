В Молдавии заявили о подготовке страны к войне с Россией

Евросоюз активно готовится к войне с Россией, Молдавия нужна организации только в качестве своего рода военной площадки, как «пушечное мясо», рассказал экс-президент республики Игорь Додон. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что республике следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс.

«Очевидно, что Европа готовится к войне с Россией, очевидно, что в этой ситуации стратегически им нужны рядом какие-то страны, которые они будут использовать как площадки для войны. Молдову хотят использовать как пушечное мясо, как еще одну страну против Российской Федерации», — разъяснил Додон.

Экс-президент подчеркнул, что республику такой сценарий категорически не устраивает.

Политик заметил, что о подготовке к войне свидетельствуют действия действующего правительства: увеличение бюджета Минобороны, закупка дорогих радаров, поставки БТР из ФРГ и Франции, продвижение инициативы по строительству военной базы под Кишиневом.

По его мнению, кабмин Санду уже в ближайшие недели может решиться на провокацию в Приднестровье. Он добавил, что после 1 октября, когда завершатся выборы в парламент, риски снизятся.