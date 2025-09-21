США задумали «троянского коня» для России и Китая

Президент США Дональд Трамп заявил о желании вернуть контроль над военной базой Баграм в Афганистане, откуда американцы ушли в 2021 году. Талибы пока завляют, что намерены не пускать военных США в страну, но готовы к политическому и экономическому сотрудничеству с Вашингтоном. Как говорят эксперты, Афганистан стал той точкой, где сейчас сходятся интересы России, Индии, Китая и других региональных игроков. Поэтому Америке и понадобилось вернуться в Баграм. Получится ли?

На этой неделе президент США озвучил планы по возвращению контроля над авиабазой Баграм в Афганистане. По его словам, американское правительство предпринимает соответствующие меры.

«Мы собираемся оставить себе Баграм, крупнейшую авиабазу в мире. Мы отдали ее просто так. Кстати, мы пытаемся ее вернуть. Хорошо? Это может стать небольшой сенсацией», – заявил Трамп.

Одну из причин для возвращения в Баграм он связал с необходимостью противодействия США своему главному сопернику – Китаю, потому что база «находится в часе от места производства ядерного оружия Китаем». Ранее Трамп неоднократно критиковал своего предшественника Джо Байдена за хаотичный вывод американских войск из Афганистана в 2021 году, в результате которого военный объект перешел под контроль правительства талибов.

По мнению Трампа, база, которая находится в 40 километрах севернее Кабула, по-прежнему имеет стратегическое значение для США. Аэродром Баграм, который служил центральным командным пунктом и крупнейшим военным объектом в Афганистане до вывода американских войск в 2021 году, был построен Советским Союзом в 1950-х годах и впоследствии стал ключевым центром операций США на протяжении двух десятилетий.

По данным газеты The Wall Street Journal (WSJ), Вашингтон рассматривает возможность возвращения ограниченного военного контингента на авиабазу для проведения контртеррористических операций. Администрация Трампа уже в контакте с представителями движения «Талибан», начав диалог о возвращении американцев на базу.

Переговоры находятся на ранней стадии. Американскую сторону возглавляет спецпосланник Трампа по делам заложников Адам Белер. Ожидается, что обсуждение условий и возможного формата военного присутствия продолжится в ближайшее время.

Президент США уже намекнул, что «Талибан» может разрешить американским военным вернуться, потому что талибам «от нас кое-что нужно». Однако официальный представитель афганского внешнеполитического ведомства, советник главы МИД Закир Джалали исключает военное присутствие США в стране.

«Афганистан и США должны взаимодействовать друг с другом и могут строить экономические и политические отношения, основанные на взаимном уважении и общих интересах», – заявил Джалали.

Дипломат напомнил, что афганцы исторически не соглашались на военное присутствие США «и эта возможность была полностью отвергнута в ходе переговоров и соглашения в Дохе, но дверь открыта для дальнейшего взаимодействия».

Переговоры по базе с американцами также отверг начальник генштаба афганской армии Фасихуддин Фитрат. По его словам, присутствие даже одного иностранного солдата на афганской земле «неприемлемо для Исламского Эмирата» и Кабул не вступит ни в какую сделку с США или любой другой страной по вопросу авиабазы.

Сейчас между США и Талибаном нет официальных дипотношений, но ранее стороны проводили переговоры о заложниках. В марте талибы освободили американца, похищенного более двух лет назад во время турпоездки по Афганистану. На прошлой неделе стало известно о достигнутом между США и талибами соглашении об обмене пленными в рамках усилий по нормализации отношений между Кабулом и Вашингтоном.

В апреле этого года появились неофициальные сообщения об американском военном самолете, действовавшем в режиме радиомолчания и с заблокированным транспондером, который, предположительно, летел из Дохи в сторону Афганистана. Его отслеживали в районе авиабазы Баграм, что породило предположения о визите американцев или их временном присутствии на базе.

Администрация «Талибана» отрицала передачу базы или высадку там американских военнослужащих. По мнению индийского новостного агетства Indo-Asian News Service, для США база Баграм стала бы идеальным центром разведки, наблюдения и рекогносцировки для мониторинга Южной, Центральной и Западной Азии.

Объект «позволит проводить региональные контртеррористические операции, станет точкой переброски воздушных судов и дозаправки для быстрого регионального реагирования, а также предоставит передовую площадку для мониторинга событий в этом регионе», пишет издание. Однако в статье отмечается, что этот шаг также повлечет за собой расходы США в несколько миллиардов долларов на масштабные военные обязательства, значительные оборонительные и вспомогательные нужды, ремонт, модернизацию и постоянное снабжение авиабазы, не имеющей выхода к морю.

В Пекине официально не комментировали заявления Трампа по поводу желания вернуть контроль над базой, но китайские и гонконгские англоязычные СМИ представили высказывания президента США как геополитически деликатные. По мнению китайских экспертов, Пекин будет рассматривать любое возобновление военного присутствия США в Афганистане как дестабилизирующий фактор для региональной безопасности и потенциальную эскалацию американо-китайского соперничества. Сегодня Пекин рассматривает Афганистан как потенциально важный элемент своей глобальной инициативы «Один пояс – один путь».

Афганистан исторически служил важным звеном Великого шелкового пути и по его территории могут пролегать несколько критически важных транспортных маршрутов.

Кроме Ваханского коридора в провинции Бадахшан (его часто называют «стратегическим стержнем» Евразии) речь идет о Центральноазиатско-южноазиатском коридоре, соединяющим Россию, Казахстан и Узбекистан с Пакистаном и Индией, а также Трансафганскиом коридоре, который должен связать Евросоюз, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и группу государств Юго-Восточной Азии.

«Заявления о возвращении на базу Баграм – это декларация о намерениях. Ранее у Трампа была идея прикарманить Гренландию и вернуть Панамский канал, но все это пока зависло в воздухе. Пока не получается получить Нобелевскую премию мира, происходит возвращение к старой испытанной модели по насаждению американских военных баз по всей территории земного шара», – отмечает Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

По его мнению, сегодня в США вместо внятной внешнеполитической стратегии существует «система импульсов или позывов, которые исходят от Трампа».

«Все усилия Трампа направлены на то, чтобы зачеркнуть внешнеполитическое наследие демократов. Гренландию Дании вернула в 1945 году демократическая администрация Трумэна, а Панамский канал был передан Панаме в 1979 году демократической администрацией Картера. США ушли из Афганистана тоже при демократах, хотя принципиальное соглашение с талибами было выработано во время первого срока Трампа, но не факт, что если бы он остался у власти, то американцы действительно ушли бы из страны», – напомнил эксперт, добавив, что также при Трампе начала слабеть поддержка США Тайваня и Украины.

При желании США смогут договориться с талибами о возвращении в Баграм.

«США могут заплатить правительству талибов и те передадут территорию. Вопросы охраны военных баз у американцев отработаны до мелочей. Самое надежное – это обложить периметр железобетонными щитами. Этого достаточно для защиты от террористических атак», – отметил военный эксперт Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова.

При этом возможное возвращение на авиабазу не стоит расценивать как повторное вторжение США в Афганистан. Как напомнил эксперт, в 2021 году США выполнили требование талибов покинуть страну в установленные сроки.

«Именно талибы вышвырнули американцев из Афганистана. Так что возвращение на базу может произойти только ненасильственным путем, стороны договорятся. Но причина возвращения может быть только геополитической – контроль конкретного участка в регионе. Баграм действительно мог бы стать центром разведки и наблюдения за ситуацией в Южной, Центральной и Западной Азии. Это очень выгодная геополитическая точка», – подчеркивает Кошкин. «Если верить Трампу, соглашение США о выводе войск из Афганистана предусматривало то, что американцы продолжат использовать авиабазу в Баграме. Но получилось так, что при Байдене они просто сбежали оттуда и бросили аэродром. То есть смысл в том, чтобы вернуться в рамки, предусмотренные изначально», – считает востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

По его мнению, талибы могут уступить американцам, но потребуют полного снятия с них международных санкций и разблокирования счетов в западных банках.

«Я не думаю, что США придется проводить военную операцию, как многие пишут. Эту войну американцы очень быстро проиграют», – полагает эксперт.

По словам Кошкина, возвращение в Баграм не позволит США помешать планам России, Китая и Индии выстраивать логистические маршруты, но «держать руку на пульсе» американцы смогут.

«Проведение разведки – это более чем достаточно. Для США это некая точка опоры, но полноценного вторжения в Афганистан, конечно, не произойдет», – прогнозирует спикер.

Васильев отмечает, что разговоры о возвращении США в Афганистан появились после бомбардировок Ирана и на фоне оформления стратегического союза с участием России, Индии и Китая. Сюда же следует отнести неровные отношения США с ядерным Пакистаном и военное возвышение Китая.

«Все это заставляет американцев пересматривать свою внешнюю политику. Сегодня выясняется, что снова заработали идеи начала XXI века о том, что Афганистан – это мягкое подбрюшье России и анклав усилия американского влияния или вторжения в Центральную Азию. Сегодня точка опоры в Афганистане – это возвращение к старой политике экспансии в Центральной Азии», – пояснил американист.

По его словам, возвращение США на Баграм «можно будет рассматривать как возможное возвращение в Афганистан» в целом, аэродром станет «троянским конем» США в регионе.

Семенов согласен, что США заинтересованы оказывать дополнительное давление на Китай.

«Эта база должна нарушить интересы всех местных игроков, в том числе и России. По версии Трампа, у которого своя георгафия, база находится на небольшом расстоянии от того места, где Китай производит ядерное оружие. Видимо, имеется в виду синьцзян-уйгурский автономный район», – пояснил востоковед.

По его мнению, после возвращения на базу США могут разместить там беспилотники и проводить разведку над китайскими районами.