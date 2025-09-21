Российскому спортсмену не дали сфотографироваться на Мачу-Пикчу в Перу с флагом

Пятикратного чемпиона мира по зимнему плаванию Марка Мордовцева выгнали с Мачу-Пикчу в Перу из-за того, что он пытался сфотографироваться на фоне гор с флагом Псковской области. Мужчина сообщил об инциденте в своем Telegram-канале.

Спортсмен рассказал, что его команда три дня добиралась до Мачу-Пикчу. Мордовцев по традиции хотел сделать фото с флагом родного региона и таким образом передать «привет» близким. Мужчина делал так во всех 38 странах, которые посетил в рамках своего кругосветного путешествия.

«Но вместо радости встречи с легендарным Мачу-Пикчу — на нас налетела охрана. У меня отобрали телефон, заставили удалить фото и видео, а заодно пригрозили полицией», — отмечается в публикации.

По словам Мордовцева, он пытался объяснить охране, что держал в руках флаг родного региона. В том числе он показал им свою страницу на «Википедии» и снимки из других стран, но это оказалось бесполезно.

«Охранники преследовали нас до самого выхода», — подчеркнул спортсмен.

Впоследствии ему удалось восстановить снятое в ходе инцидента видео.

