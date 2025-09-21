Психолог Мазанкина объяснила, как предотвратить осеннюю депрессию

Осенняя депрессия проявляется в осенне-зимний период, а её пик приходится на октябрь-февраль. Для того чтобы предотвратить её возникновение, необходимо полноценно питаться, соблюдать режим сна, а также не стесняться обращаться к специалисту при первых симптомах.

Об этом RT рассказала директор Центра психологии СамГМУ, эксперт рынка НТИ «Хелснет» (HealthNet) Елена Мазанкина.

«Сезонное аффективное расстройство (САР), или сезонная депрессия, обычно проявляется в осенне-зимний период, когда дни становятся короче, солнечного света становится меньше и организм может испытывать угнетения из-за дефицитов микроэлементов, а также из-за высокой вирусной нагрузки в этот сезон», — отметила она

По словам эксперта, если у человека уже были подобные эпизоды, необходимо обратиться к специалисту, как только начнутся первые симптомы.

«К ним относятся постоянная усталость при нормальном качестве сна, ощущение истощённости, длительное сниженное настроение, апатия, снижение интереса и избегание общения», — рассказала психолог.

Она также подчеркнула необходимость полноценного и разнообразного питания и физической активности.

«Регулярные упражнения, особенно на свежем воздухе, помогают стабилизировать настроение. Даже короткие прогулки могут повысить уровень серотонина и улучшить самочувствие. Постарайтесь не избегать привычных дел, даже если вам хочется остаться в кровати. Планы и маленькие цели помогают не потерять контроль над ситуацией. Постарайтесь соблюдать стабильный режим сна. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже если на улице темно или пасмурно, — заключила Мазанкина.

