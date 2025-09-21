Вучич заявил об «охоте» Запада из-за новостей о приезде Лаврова

Западные страны сочли скандалом информацию о возможном приезде в Белград министра иностранных дел России Сергея Лаврова на военный парад 20 сентября. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, передает РБК.

По его словам, из-за незнания лидеров стран Запада «началась настоящая охота». Вучич пояснил, что в Белград «позвонили из всех западных стран». Он дал указания своей советнице Тане Йович, чтобы она передала всем, чтобы они позвонили мне. После этого половина из них перестала звонить и остыла от своих намерений и желания кричать и угрожать», — отметил Вучич.

В Белграде прошел военный парад в честь Дня сербского единства. Среди гостей были президент ОАЭ шейх Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, командующий Нацгвардией американского штата Огайо бригадный генерал Мэтью Вудрафф. Также присутствовало руководство министерств обороны Китая, Франции, Венгрии, Азербайджана, Кипра. Главы МИД РФ на мероприятии не было.

Ранее посол Сербии в России Момчило Бабич рассказал о давлении на Белград со стороны Запада из-за «тесных, дружеских отношений» с Москвой, а также из-за отказа от введения санкций против нее.