Великобритания объявит о признании Палестины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявит о признании Палестины как государства 21 сентября. Об этом сообщает телеканал Sky News.

© Lenta.ru

Отмечается, что еще в июле политик заявил, что его правительство пойдет на данный шаг, если Израиль не выполнит ряд условий. В частности, тогда Стармер, помимо прочего, призвал правительство Израиля Биньямина Нетаньяху предпринять существенные шаги, чтобы положить конец «ужасающей ситуации в Газе», согласиться на прекращение огня, взять на себя обязательства по установлению долгосрочного устойчивого мира и позволить ООН возобновить поставки помощи.

Ранее Стармер заявил, что признание Палестины «должно быть частью более широкого плана, который в конечном счете приведет к урегулированию» конфликта Палестины и Израиля. Он уточнил, что в основе должен быть принцип сосуществования двух государств и длительной безопасности для палестинцев и израильтян.