Жена истязавшего и насиловавшего щенков ученого сделала заявление

Бывшая супруга британского специалиста по изучению крокодилов Адама Бриттона, Эрин, впервые публично высказалась о чудовищных преступлениях своего мужа, которого она назвала психопатом. Ученый был осужден за пытки и жестокое убийство десятков собак, в том числе многочисленные случаи изнасилования щенков.

Исследователь, работавший с зарубежными телеканалами, получил срок в 10 лет и 5 месяцев тюрьмы без права досрочного освобождения. Он полностью признал свою вину в 60 эпизодах жестокого обращения с более чем 42 животными.

Преступления происходили в специально оборудованном грузовом контейнере на территории их усадьбы, которую супруги использовали для содержания крокодилов и консультационной работы. Эрин, которая также является специалистом по дикой природе, ничего не знала о двойной жизни мужа.

Она узнала об этом только после его ареста.

«Услышать такую информацию о своем партнере — это самое ужасное, что можно представить. Мне стало физически плохо. Я не могла говорить, не могла думать. Мой мозг отказывался понимать, как такое ужасное зло вообще может существовать», — поделилась женщина.

По ее словам, их романтические отношения прекратились за несколько лет до ареста, и Бриттон стал более замкнутым, много времени проводя за компьютером. В своих интернет-переписках он признавался, что «живет ради того, чтобы причинять боль собакам».

Эрин также с горечью отметила, что их собственные домашние собаки, к тому времени уже умершие, вероятно, также стали жертвами извращенных наклонностей Бриттона. Она охарактеризовала его как психопата, который успешно скрывал свою настоящую сущность ото всех.