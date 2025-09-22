Молдавский политик обвинила Украину в репрессиях против собственных граждан

Лидер молдавской партии "Возрождение" Наталья Параска обвинила Украину в репрессиях против собственных граждан после решения о включении ее в санкционные списки.

"Украина внесла меня в санкционный список. Украина, моя родина, страна, где я родилась, где закончила школу и университет, где живет моя мама. И вот теперь эта же страна закрывает мне двери. <...> Что значит санкции против собственных граждан? Это теперь новый инструмент власти - запрет на все и вся? Это лишение гражданства за инакомыслие? Вы превратили слово "санкции" в инструмент внутренней репрессии", - написала Параска в своем Telegram-канале.

На прошлой неделе Владимир Зеленский ввел очередной пакет санкций против российских и зарубежных физических и юридических лиц. В списках десять молдавских политиков, среди которых также глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул.

Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также против граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ. "Возрождение" входит в блок "Победа", которым руководит политик и банкир Илан Шор.