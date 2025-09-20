В США раскрыли цель давления Трампа на Венесуэлу

США наращивают силы в Карибском бассейне под предлогом борьбы с наркокартелями, однако основная цель — отстранение президента Венесуэлы Николаса Мадуро от власти. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на экспертов.

© Global look

Утверждается, что расширение американского военного присутствия на Карибах указывает на нежелание Вашингтона ограничиваться уничтожением небольших судов. Основной задачей президента США Дональда Трампа является усиление давления на Мадуро, что приведет либо к смене режима в Каракасе, либо к переменам в поведении венесуэльского лидера.

«Огромная военно-морская флотилия у берегов Венесуэлы и переброска истребителей F-35 в Пуэрто-Рико имеют мало общего с реальной борьбой с наркотиками — они представляют собой оперативную избыточность. Дипломатия канонерок (демонстрация военной мощи с целью запугивания — прим. "Ленты.ру") вернулась, и она вполне может сработать», — считает бывший верховный главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.

Ранее Трамп потребовал от Венесуэлы немедленно принять всех выдворяемых из США граждан страны. Он также предупредил, что в случае отказа выполнить это требование, Каракас заплатит неисчислимую цену.