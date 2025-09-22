Министр иностранных дел Польши в ООН выступил с предупреждением в адрес России

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в ООН обратился к России с предупреждением после инцидента с БПЛА. Слова польского министра приводит «РБК-Украина».

«Я имею только одну просьбу к российскому правительству: если еще одна ракета или самолет без разрешения, намеренно или случайно, вторгнется в наше пространство и будет сбита, а обломки упадут на территорию НАТО, пожалуйста, не приезжайте сюда, чтобы жаловаться», — сказал он.

По мнению Сикорского, «эпоха империй прошла», а «империя» России «не будет восстановлена».

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел к временному закрытию некоторых аэропортов, в том числе варшавского. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации. Местные СМИ публиковали кадры якобы российских беспилотников, найденных на территории республики. Эксперты считают, что это «дроны-обманки» «Гербера», применяемые для «перегрузки» систем ПВО.

Минобороны России отметило, что 10 сентября объекты для поражения в Польше не планировались, а «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».