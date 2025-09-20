Посольства западных стран в Сербии испугались визита главы Минобороны РФ Андрея Белоусова на парад в Белград. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич, сообщает РИА Новости.

© Министерство обороны

По его словам, когда СМИ сообщили, что специальные гости едут на парад в Сербию, то ему начали поступать звонки из всех западных посольств в Белграде, которые называли визит российского министра скандальным и возмутительным.

«Им не могло прийти в голову, что это может быть президент ОАЭ шейх Мухаммед Бен Зайед Аль Нахайан. Об этом знал только я и еще двое человек, я никого не оповещал», — рассказал Вучич.

Он добавил, что западные дипмиссии ничего не знали, подняли шум, поэтому он сказал своей советнице, чтобы они все звонили ему, но половина из них «отказалась от своих намерений ругаться и угрожать».

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщило, что Европейский союз (ЕС) использует студенческие протесты в Сербии и ведет подготовку к осуществлению майдана в республике. В СВР указали на то, что элиты Евросоюза хотят использовать годовщину событий в Нови-Саде 1 ноября для того, чтобы «качнуть ситуацию в свою пользу».