Трамп выступил с требованием к Венесуэле

Президент США Дональд Трамп потребовал от Венесуэлы немедленно принять обратно из США её граждан.

© Global look

«Мы хотим, чтобы Венесуэла немедленно приняла всех заключённых и людей..., которых венесуэльское «руководство» насильно переместило в Соединённые Штаты Америки», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

По его словам, Венесуэла «заплатит неисчислимую цену», если не выполнит требование Трампа.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью RT заявил, что США пытаются прикрыть своими последними действиями в Карибском регионе колонизацию латиноамериканского государства.