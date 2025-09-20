Трамп выступил с требованием к Венесуэле

Трамп потребовал от Венесуэлы немедленно принять обратно из США её граждан
Президент США Дональд Трамп потребовал от Венесуэлы немедленно принять обратно из США её граждан.
«Мы хотим, чтобы Венесуэла немедленно приняла всех заключённых и людей..., которых венесуэльское «руководство» насильно переместило в Соединённые Штаты Америки», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
По его словам, Венесуэла «заплатит неисчислимую цену», если не выполнит требование Трампа.
Ранее «Военная хроника» проанализировала, какую операцию США готовятся провести против Венесуэлы.
В Венесуэле назвали внесудебными казнями удары США по судам в Карибском море
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью RT заявил, что США пытаются прикрыть своими последними действиями в Карибском регионе колонизацию латиноамериканского государства.