В США указали на ослабевание дипслужбы при администрации Трампа

Западные аналитики считают, что отсутствие явной реакции США на распространяемые СМИ сообщения о якобы налетах российских дронов и пересечение границ стран ЕС самолетами, показатель того, что американский президент Дональд Трамп отстранился от внешних проблем и сконцентрировался на внутренних.

© Лента.ру

«Реакция США на инциденты пока сдержанна. Трамп несколько часов не комментировал последнее вторжение, прежде чем заявить, что это может обернуться «большими проблемами». После инцидента на прошлой неделе в Польше он загадочно написал в своём приложении Truth Social: «Ну вот и все!» – передает Reuters.

После нескольких активных месяцев, сообщает агентство, Трамп в последние недели практически отошел от дипломатии. Вместо этого он позволил союзникам взять на себя инициативу, а в некоторых случаях надавил на них, лишь смутно обещая помощь со стороны США.

«Он все больше внимания уделяет внутренним проблемам, таким как борьба с преступностью, противодействие тому, что он называет насильственным левым экстремизмом, и пересмотр крупной визовой программы», – отмечается в материале.

Сейчас, по словам аналитиков, Трамп возвращается в форму. Аарон Дэвид Миллер, ветеран американской дипломатии и старший научный сотрудник нежелательного в России Фонда Карнеги заявил, что Трамп, возможно, «осознал, что конфликты гораздо сложнее, чем он себе представлял».

«Он не заинтересован ни в каких действиях, пока не увидит, что затраченные усилия и политический капитал окупятся», – сказал Миллер.

При этом несколько европейских дипломатов в Вашингтоне в частном порядке выразили недовольство переменчивым отношением Трампа к России, другие опасаются, что отстраненность Трампа раззадорит Москву, которая почувствует себя смелее и отметится еще более дерзкими проявлениями.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп сравнил охрану Вашингтона с защитой границы от мигрантов. Американские спасатели были привлечены к депортациям мигрантов. Кроме того, американские военные уничтожили в международных водах трех «наркотеррористов», сообщил президент США.