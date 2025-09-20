Надпись "Слава России" появилась на электронном табло одного из вагонов украинского пассажирского поезда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

"Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли планшетное устройство, с которого осуществляется программирование данной электронной таблицы", - говорится в публикации.

Надпись, согласно имеющимся данным, заметили очевидцы в городе Яремче в Ивано-Франковской области.

Поезд следовал из Киева в Рахов в Закарпатье.

Напомним, 23 февраля 2014 года после госпереворота на Украине был отменен закон "Об основах государственной языковой политики", который закреплял за регионами право наделять отдельные языки, в том числе русский, статусом региональных. Документ давал возможность сделать русский и языки нацменьшинств официальными там, где они родные как минимум для 10 процентов населения.

Позднее, в 2019 году, был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который ограничил возможность использования русского языка и языков нацменьшинств. Кампания обострилась после начала СВО.

При этом в Конституции Украины, несмотря на все запретительные акты, сохраняются обязательства государства обеспечивать права русского языка, обращал внимание глава МИД России Сергей Лавров. Тем не менее этот пункт игнорируется киевскими властями.