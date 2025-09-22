Трамп и Маск появились вместе на церемонии прощания с Кирком

Президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск сидели рядом на спортивной арене State Farm в штате Аризона, где началась церемония прощания с политиком Чарли Кирком. Трансляцию ведет NBC News. На кадрах со стадиона политик и предприниматель оживленно общались во время речи министра обороны Пита Хегсета. Затем Трамп протянул собеседнику руку. Маск ответил на рукопожатие и ушел.

Глава государства напоследок похлопал его по спине. СМИ отметили, что общение Маска и Трампа было дружелюбным и стало их первым публичным появлением вместе с тех пор, как в мае миллиардер ушел из правительства США на фоне разногласий с администрацией президента по ключевым вопросам бюджетной политики. 10 сентября во время выступления в кампусе университета в штате Юта на консервативного активиста Чарли Кирка было совершено покушение. В него выстрелили из винтовки с расстояния 180 м, пуля попала в шею.

Кирка экстренно госпитализировали, однако он не выжил. Спустя несколько дней полиция задержала 22-летнего студента Тайлера Робинсона. Молодого человека выдал отец, бывший полицейский. По данным следствия, у подозреваемого имелись мотивы, связанные с неприятием политических взглядов Кирка.