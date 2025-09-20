Над городом, где пройдет прощание с Кирком, введут бесполетную зону

Американские власти закроют небо над городом Глендейл в штате Аризона, где пройдет прощание с американским консервативным активистом Чарли Кирком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное отделение телеканала Fox News.

Мероприятие состоится на стадионе State Farm Stadium 21 сентября.

Как ожидают местные власти, попрощаться с Кирком придут не менее 63 тысяч человек, в том числе президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и ряд других чиновников.

По словам сотрудников правоохранительных органов, это делает мероприятие «привлекательной целью для экстремистов». Кроме того, за пределами стадиона несогласные с риторикой активиста могут попытаться устроить акции протеста.

10 сентября во время выступления в кампусе университета в штате Юта на консервативного активиста Чарли Кирка было совершено покушение. В него выстрелили из винтовки с расстояния 180 м, пуля попала в шею. Кирка экстренно госпитализировали, однако он не выжил.

Спустя несколько дней полиция задержала 22-летнего студента Тайлера Робинсона. Молодого человека выдал отец, бывший полицейский. По данным следствия, у подозреваемого имелись мотивы, связанные с неприятием политических взглядов консервативного активиста.