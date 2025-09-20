Зеленский подписал указы о трех новых пакетах антироссийских санкций

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Telegram-канале видеообращение на фоне Софийского собора, в котором объявил о трех новых пакетах антироссийских санкций.

© Газета.Ru

Он рассказал, что подписал соответствующие указы о мерах

«против пропагандистов, которые помогают России»,

против лиц, которые ведут бизнес на занятых ВС РФ территориях, пополняют российский бюджет и «поддерживают систему зла»;

против лиц, которые «дестабилизируют» Молдавию в интересах Москвы.

Политик пояснил, что Киев заинтересован в стабильности соседней республики.

«Эта неделя приблизила согласование 19-го пакета санкций против российской агрессии, ожидаем утверждения. Быстро синхронизируем пакет на Украине», — сказал глава государства.

Он добавил, что предложения Киева по ограничительным мерам ЕС против Москвы «во многом учтены».

