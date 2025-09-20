В Берлине прошла демонстрация экоактивистов

В Берлине прошла демонстрация движения Fridays for Future. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняет корреспондент агентства, около тысячи экоактивистов под девизом «Выход из газа, вход в будущее» протестовали против планов немецких властей развивать газовую промышленность в стране.

Участники призвали к защите климата, раскритиковали правительство за планы развивать газовую инфраструктуру и отказаться от поддержки возобновляемых источников энергии.

18 сентября премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщил о намерении провести консультации с представителями профсоюзов после масштабных акций протеста против сокращения расходов на социальные нужды. По словам политика, выдвинутые требования находятся в центре начатых им консультаций.

При этом Лекорню осудил противоправные действия в отношении сотрудников правоохранительных органов и служб спасения, а также акты вандализма, совершенные на территории Франции.