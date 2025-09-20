Президент Польши отказался брать в свой самолет главу польского МИД

В Варшаве разгорается скандал из-за нарушения традиции: президент не взял на борт министра иностранных дел, отправляясь на Генассамблею ООН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря польского МИД Павла Вронского.

В соцсетях Вронский написал, что президент Польши Кароль Навроцкий не пригласил главу МИД Радослава Сикорского на борт своего самолета, на котором он полетит в Нью-Йорк на 80-й сессию Генеральной ассамблеи ООН.

«Информирую, что до сих пор существовала элегантная традиция, когда президент Республики Польша приглашал главу дипломатии на борт самолета, летящего на сессию Генеральной Ассамблеи ООН», — отметил Вронский.

Представитель президентской канцелярии Марчин Пшидач заявил, что Сикорский не обращался с просьбой взять его на борт президентского самолета.

Президент и глава МИД Польши представляют соперничающие политические силы. Навроцкий выиграл выборы при поддержке оппозиционной партии «Право и справедливость». Сикорский является членом правящей коалиции под руководством премьера Дональда Туска.