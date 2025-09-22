Советник президента Франции Эммануэля Макрона Офер Бронштейн заявил об угрозах расправой из-за признания Палестины. Его слова передает Euractiv.

По словам советника, подход Франции к проблеме Палестины в Израиле воспринимают «очень плохо». Он добавил, что израильские власти пытаются убедить людей в том, что признание палестинского государства усилит антисемитизм и станет наградой для радикального движения ХАМАС.

«Поэтому позиция Франции и Макрона подвергается демонизации. Мне самому угрожали расправой», — отметил Бронштейн.

Ранее стало известно, что Макрон рассматривает признание Палестины как рычаг давления на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Три страны подставили Макрона

20 сентября стало известно, что представители десяти стран в ходе Генеральной Ассамблеи ООН собираются заявить о признании государственности Палестины. В число этих государств входит Франция.